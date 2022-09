Filho de Viviane Araujo é comparado ao pai; FOTOS

Uma nova foto do filho de Viviane Araujo e Guilherme Militão, Joaquim, encantou mais uma vez a web. Nascido na terça-feira (6) em maternidade do Rio, o bebê foi comparado ao pai pela semelhança física, reforçando a opinião da mãe do empresário, com quem a atriz se casou em 2021. A nova foto de Joaquim foi compartilhada por uma conta de Instagram dedicada ao menino.

“Um príncipe passando na sua telinha”, escreveu o internauta responsável pela postagem. “A mãe só pari e o filho vem com a cara do pai. Muito lindo, parabéns, felicidades e saúde”, escreveu outra fã dos pais do menino, que encantou famosos ao surgir com a mãe em fotos do parto.

“Parabéns ao casal, o Joaquim parece muito com o pai”, concordou um segundo. Outras contas repostaram a foto, na qual o bebê aparece dormindo, e de novo a semelhança entre pai e filho foi notada. “A cara do pai”, escreveu um usuário do Instagram. “Cara do Guilherme”, concordou mais um.

Outros internautas elogiaram a beleza de Joaquim. “Que lindinho”, “criancinha linda”, “muito fofo” e “lindo de viver” e “muito lindo” foram outros comentários deixados na web. Horas após dar à luz aos 47 anos, Viviane resumiu seus sentimentos com a chegada do primeiro filho. “Estou na área! Cheguei! Quanta emoção para o meu papai e para a minha mamãe!”, escreveu a rainha de bateria do Salgueiro.