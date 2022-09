Flagra: Bruno Gagliasso compartilha vídeo de babá dos filhos gravada por câmera de segurança

Bruno Gagliasso compartilhou uma cena divertida nesta sexta-feira (26). Nas redes sociais, ele publicou um vídeo de uma câmera de segurança da casa da família, em que mostra a babá dos filhos, Rosi Pereira, em uma situação de apuros. “Tá tudo bem aí, Rosi Pereira? Kkkkk. Até a babá aqui em casa é jeitosa”, brincou ele.

Nas cenas, a profissional está em um dos quartos com Zyon, que dorme no berço. Ao sentar sozinha em uma cadeira e se apoiar, o objeto vira para trás, derrubando dela de costas. A babá cai em câmera lenta e não se machuca.

Muitos famosos comentaram o tombo de Rosi. “Só podia ser você”, disse Deborah Ewbank, mãe de Giovanna Ewbank. “E não acordou a criança!!!”, brincou o autor Gustavo Reiz.

Racismo

No começo do mês, Bruno e Giovanna agradeceram o apoio que receberam do Brasil após os filhos Bless e Titi sofrerem ofensas racistas em um restaurante na Costa da Caparica, em Portugal. Giovanna defendeu os filhos e a mulher racista acabou detida pela polícia.

“Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias… A gente vai ser o mais simples possível: nosso muito obrigado! Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando e tomando todas as providências possíveis. Somos conscientes de todos os nossos privilégios e sabemos [sabemos mesmo] que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comoção”, disseram em nota oficial.

Bruno e Giovanna são pais de Titi, de 9 anos, e Bless, de 7; e Zyon, de dois anos.