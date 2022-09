Flamengo é quem teve mais jogadores fazendo gols pelo Brasil; veja listas

Para quem imaginava que o Santos de Pelé e Neymar estaria no topo da lista, a surpresa: é o Flamengo de Zico e de outros craques de outras épocas que lidera esta tabela organizada por Dennis Woods, um engenheiro inglês apaixonado pela seleção brasileira e, claro, por estatísticas e todos seus detalhes.

A curiosidade é que o top 10 tem um “intruso” estrangeiro muito representativo na história de grandes craques dos tempos modernos da Seleção: o Barcelona de Rivaldo, Ronaldo, Romário, Ronaldinho e muitos outros “R” até chegar a Raphinha, nova estrela brasileira do time catalão.

O Barça tem mais do que o dobro do segundo clube de fora do país, a Internazionale de Milão, com mais gols por convocados: 131 a 61