Flamengo x Fluminense: CBF divulga áudios do VAR dos lances polêmicos

A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira, os áudios do VAR sobre os lances polêmicos da vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Flamengo no último domingo no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somente o lance das expulsões foi divulgado – os lances dos pênaltis marcados em Cano e os outros não marcados que geraram debates não aparecem no vídeo.

O árbitro paulista Raphael Claus teve atuação polêmica no Fla-Flu do último domingo, vencido por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã. Além de cinco expulsões, três lances tiveram maior destaque.