Foragido da Justiça do AC é alvo de atentado em Rondônia e fica em estado gravíssimo

O foragido da Justiça acreana, Rayreson Lima Sousa, de 35 anos, que seria membro de uma facção criminosa, foi baleado no torax durante um atentado no início da noite desta segunda-feira (5), na Estrada 13 de setembro conhecida como Estrada do Japonês, bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

Rayreson tinha passado nome falso para os policiais que perceberam que algo estava errado e descobriram, através de policiais do Acre, o verdadeiro nome do indivíduo e que havia um mandado de prisão com validade até 2036 por crimes de assaltos.

O acreano estava com outro homem no veículo que foi atingido com um tiro na cabeça.Veículos de imprensa rondonienes afirmam que as vítimas estavam em uma caminhonete quando foram surpreendidos por uma outra caminhonete onde os ocupantes começaram a efetuar tiros, após os disparos fugiram do local.

Os dois estão internados e em estado de saúde considerado gravíssimo.