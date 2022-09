Foragido da justiça é preso pela Polícia Civil em Rio Branco

A Polícia Civil prendeu, na tarde da segunda-feira (12), W.F.D.S., de 26 anos, em Rio Branco. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto.

Um dos mandados foi expedido pela Vara de Execução Penal de Rio Branco e outro pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, pela prática dos crimes de roubos, ocorrido em 2015.

O preso estava foragido da justiça e foi localizado e capturado em via pública no bairro do Bosque.

O indivíduo ainda tentou fugir da ação policial, mas foi captura e conduzido à Delegacia de Flagrantes – DEFLA para o procedimento de praxe e ficará à disposição da justiça.