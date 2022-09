Forro do Hospital de Sena cai em cima de pacientes e um fica em estado grave; FOTOS

Uma parte do forro do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, caiu na tarde desta sexta-feira (2), de acordo com informações coletadas pela reportagem do ContilNet.

A estrutura atingiu alguns pacientes que estavam internados no local. Um deles ficou em estado grave e precisou ser encaminhado às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Até o momento, não se sabe o que motivou a tragédia, mas o fato é que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

A reportagem tentou entrar em contato com a direção do hospital, mas não obteve respostas até o momento.

A equipe técnica do hospital precisou tirar todas as macas afetadas pelos estragos e colocá-las do lado de fora da unidade.

Nova sede do hospital será inaugurada nos próximos meses

A nova sede do hospital está sendo construída atrás do prédio onde aconteceu o acidente – que tem pouco mais de 100 anos de história.

O espaço que está previsto para ser inaugurado nos próximos meses, de acordo com o Governo do Estado, conta com emendas parlamentares do atual deputado Alan Rick, além de recursos do próprio Estado.

A proposta é que a unidade se torne referência para as regionais próximas.

O prédio ganhará um novo pavimento, assegurando a ampliação de leitos, laboratório, sala de raio X, setor administrativo e estacionamento. Além de melhorias estruturais, também será investido R$ 1,8 milhão na aquisição de equipamentos, de acordo com o governo.