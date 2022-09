FOTO: veja como estaria a Princesa Diana se estivesse viva

A Família Real Britânica nunca deixou os tabloides e os sites de notícia, mas com a morte da Rainha Elisabeth II aos 96 anos, na semana passada, a cobertura da monarquia do Reino Unido se intensificou. Além da matriarca, outros nomes também ganharam destaque no fim de semana nas redes sociais, como do novo Rei Charles III e de sua ex-esposa, Diana.

Com 70 anos de reinado, Elizabeth II se tornou a rainha que por mais tempo ocupou o trono do Reino Unido. Seu filho, Charles, ocupou o comando da Família Real aos 73 anos. Camilla Parker Bowles, esposa do herdeiro do trono, assumiu o título de rainha consorte. Mas quem também voltou aos holofotes foi Diana, ou Lady Di, como também era conhecida.

Nas redes sociais, muita gente fez piadas sobre como seria o encontro entre Elizabeth e Diana no “plano espiritual”. Segundo os historiadores, as duas nunca se deram muito bem, já que Diana não fez questão de esconder a sua crise no casamento com o então príncipe Charles. Na internet, muita gente também imaginou como Diana seria hoje em dia, caso ainda estivesse viva.

Por meio de aplicativos de smartphones, é possível rejuvesnecer e envelhecer qualquer pessoa com base numa foto. Foi o que internautas fizeram com a Princesa Diana, que morreu em 31 de agosto de 1997, aos 36 anos. A esposa de Charles morreu em acidente de carro em Paris enquanto fugia de paparazzi e sua partida comoveu o mundo.

Após a morte de Elizabeth II, muitos internautas saíram em defesa de Diana nas redes sociais. “Agora o filho da rainha Elizabeth vai subir ao trono e ser coroado rei ao lado da amante, no final de tudo a pessoa mais injustiçada foi a princesa Diana”, escreveu uma internauta. “Ai gente, eu não fico triste com a morte da Rainha Elizabeth não. NADA, absolutamente nada tira da minha cabeça q ela teve ligação com a morte da Princesa Diana”, acusou outro.

Para especialistas na família real britânica, a morte de Diana foi um marco para Elizabeth II, que aprendeu com este episódio que era importante se sensibilizar, em especial, com a dor do povo britânico. Em 1997, a rainha foi amplamente criticada pela falta de compaixão. Ela e o príncipe Charles permaneceram no castelo escocês em Balmoral, em vez de ficarem no palácio de Buckingham.