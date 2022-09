FOTOS: descalça e desnorteada, Cara Delevingne preocupa fãs e família

Cara Delevingne foi flagrada em uma situação delicada no início desta semana. Em um vídeo que está tomando as redes sociais, a atriz aparece visivelmente nervosa, descalça e com os cabelos desgrenhados no aeroporto de Los Angeles. Preocupados, um amigo revelou que a família da artista estuda entrar com um processo de intervenção.

A publicação mostra Delevingne andando em círculos, enquanto conversa com alguém ao celular. De acordo com o Daily Mail, a estrela de Cidades de Papel foi ao local para um vôo no jatinho particular de Jay-Z e chegou duas horas atrasada e ficou por lá pelos próximos 45 minutos esperando o rapper. Entretanto, por algum motivo que não foi revelado, a atriz saiu da aeronave. E foi, neste momento, que ela foi flagrada por um paparazzi. Confira o vídeo e as imagens.

Cara Delevingne foi vista completamente desleixada e nervosa. A droga destrói o ser humano! Torcemos pra que ela fique bem 🙁 pic.twitter.com/pLkpiM1M9j — Central Reality 🐮 (@centralreality) September 9, 2022

Família e amigos planejam intervenção com a modelo e atriz Cara Delevingne, que foi vista em um aeroporto nos EUA descalça, aparentemente nervosa, com os cabelos desgrenhados e visivelmente fora de si. pic.twitter.com/CjkPpBlKXG — PAN (@forumpandlr) September 9, 2022

eu tô simplesmente em choque com a situação da Cara Delevingne…

como ela se perdeu tanto? ela era uma das modelos mais bem pagas do MUNDO. trabalhou com Karl Largerfeld, fez vários filmes fodas…

quando ela apareceu naquele evento com megan the stalion ela já tava mal, mas pic.twitter.com/oix8pYG2cF — sarah 🐝 waiting AE (@vaughnfalcone) September 9, 2022

Um amigo próximo a Cara Delevingne conversou com o The Sun e falou sobre a situação. “Estamos todos incrivelmente preocupados. A situação está aumentando há algumas semanas e a família de Cara está envolvida. Fala-se em realizar algum tipo de intervenção e garantir que Cara receba a ajuda de que ela pode precisar”, explicou.

“Ela está queimando a vela dos dois lados ultimamente, e isso claramente está cobrando seu preço”, completou. Em uma aparição recente, Cara foi vista fumando um cachimbo.

Charles, um rico promotor imobiliário, e Pandora, pais de Cara Delevingne, moram na Inglaterra. Além da socialite Poppy Delevingne, a artista tem outros dois irmãos.