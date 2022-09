FOTOS: relembre a visita da rainha Elizabeth II a Brasília, em 1968

De acordo com o curador e historiador Cláudio Pereira, o casal real veio ao país em aviões separados da Força Aérea Britânica (Royal Air Force). Philip, o duque de Edimburgo, pousou em Recife cerca de 15 a 20 minutos antes que a esposa, conforme demanda um princípio real. Trata-se de protocolo sagrado de segurança da monarquia britânica. A rígida regra proíbe que membros reais viajem juntos.

O itinerário da viagem começou em Recife. Em seguida, houve paradas obrigatórias em Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e, por fim, Rio de Janeiro. Depois da Cidade Maravilhosa, eles foram para o Chile.

Visita a Brasília

Construída entre 1956 e 1960, Brasília encantou a monarca à primeira vista por apresentar um cenário fresco e moderno. Elizabeth desfilou pela capital federal, concretizada por Juscelino Kubitschek, oito anos depois de a cidade ser oficialmente inaugurada.

O avião da Royal Air Force aterrissou na Base Aérea de Brasília em 5 de novembro de 1968. À época, a matriarca da dinastia Windsor tinha 42 anos de idade.

Na capital, Elizabeth e Philip se hospedaram no Hotel Nacional, que abrigava os visitantes importantes na época. Também fazem parte da extensa lista de hóspedes ilustres os ex-presidentes dos Estados Unidos Jimmy Carter e Ronald Reagan; o ex-presidente francês Charles De Gaulle; e a ex-primeira-ministra da Índia Indira Gandhi.

Veja imagens da rainha em Brasília:

A rainha Elizabeth e o príncipe Philip visitaram o Brasil a convite do presidente Costa e Silva. Em Brasília, eles foram recepcionados pelo último prefeito do Distrito Federal, o engenheiro Wadjô da Costa Gomide.

No Itamaraty ela participou de um jantar de gala oferecido pelo então presidente Marechal Artur da Costa e Silva e pela primeira-dama do país, Dona Iolanda. Maria Helena Gomide, a primeira-dama da cidade inaugurou uma exposição pública que exibiu 12 joias da Coroa Imperial Britânica no Centro Automobilístico de Brasília (Posto de Valença). As peças chegaram à capital acompanhadas de dois guardas imperiais do Palácio de Buckingham.

Marcaram presença na abertura da mostra o padre Horta, à época coordenador da campanha em prol das obras da Catedral; o então diretor do Departamento de Turismo (Detur) Sebastião Medeiros; a primeira-dama da cidade Maria Helena Gomide; e o então arcebispo de Brasília Dom José Newton.

Elizabeth e o duque de Edimburgo também fizeram um tour pela cidade. Foram ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto. O casal ainda visitou uma escola na 308 Sul e esteve na Torre de TV, icônico monumento da capital federal.

Morte de Elizabeth II

A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8/9), aos 96 anos de idade. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Palácio de Buckingham.

“A rainha morreu em paz, nesta tarde (8/9), no Palácio de Balmoral. O rei e a rainha consorte vão permanecer em Balmoral e retornam a Londres amanhã”, diz o comunicado.

O príncipe Charles assumiu automaticamente o trono do Reino Unido e soltou uma nota lamentando a notícias. “Nós estamos em luto profundo com a passagem na nossa querida soberana e mãe muito amada”, escreveu o rei.