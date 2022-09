Frente Com a Força do Povo realiza carreata histórica

Precedida de uma motociata, a Frente Com a Força do Povo realizou neste sábado (17) uma carreata que abraçou a Cidade do Povo em toda a sua extensão e adentrou os bairros do Segundo Distrito como ramal Herculano, BR 364, bairro Santa Inês, Buritis, Amadeo Barbosa, Seis de Agosto, Chico Mendes e, finalmente, bairro do Quinze, numa franca demonstração de garra, alegria e entusiasmo de seus participantes.

A Frente contagiou a comunidade local que passou a participar ativamente do ato político e pôde expressar livremente a sua confiança nas propostas de renovação e inovação representadas pelas candidaturas de Sérgio Petecão ao governo, Tota Filho a vice, e Vanda Milani ao Senado.

Foram quilômetros de uma carreata que marcou história e veio consolidar um divisor de águas no resultado das eleições este ano. Espontaneamente, a multidão foi às ruas da Cidade do Povo e ao longo da carreata para dizer que a Frente veio para tornar realidade os anseios, expectativas e as aspirações de todo o povo acreano.

Gente de todas as idades comprovou que o grupo representa o povo e a diferença na política que a população tanto espera para o desenvolvimento econômico e o progresso social de todo o Estado. “Foi uma carreata que surpreendeu por uma autêntica participação livre e popular que emocionou todos nós”, disse Vanda Milani.

Encontro dos Amigos da Vanda

Ao encerrar a carreata no chamado Encontro dos Amigos da Vanda, a candidata ao Senado Federal, em discurso firme e emocionado, disse que o povo precisa de saúde, educação e esperança. “Os nossos professores estão relegados ao esquecimento, a nossa saúde na UTI e o povo precisa acordar. E é por isso que estou aqui sonhando com um Acre melhor. É o nosso povo que vai tirar o Acre dessa situação crítica elegendo Petecão governador e Vanda Milani ao Senado Federal”.

Ao reafirmar todos os seus compromissos uma vez eleita ao Senado, Vanda Milani disse que precisa contar com a colaboração de todos os candidatos aliados. “Continuo candidata. Não desisto nunca. Contem comigo nessa luta que é a luta de todos os acreanos”. finalizou.