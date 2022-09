Frente fria chega ao Acre nesta quarta com temporais: “Temperatura cairá rápidamente”

A quarta-feira (14) bem que começou quente no Acre, antes das 10 da manhã os termômetros já marcavam 32ºC com sensação térmica de 36ºC, mas até o fim do dia, o cenário deve ser outro, segundo o pesquisador Davi Friale.

O ‘mago do tempo’ prevê a chegada de uma forte onda de frio polar, nas primeiras horas da noite desta quarta-feira para quinta-feira e alerta que “provocará chuvas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias. A temperatura cairá rapidamente. A quinta-feira será fria, com aspecto típico de friagem”, escreveu.

A partir da tarde, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas, que poderão ser acompanhadas de temporais.