Frio chega ao Acre nesta semana derrubando temperaturas; Friale alerta para temporais

Uma boa notícia para os acreanos: uma onda polar chega ao Acre na noite de quarta-feira (14) para quinta-feira (15) deixando o tempo frio e ventilado. A informação é do pesquisador Davi Friale.

Porém, não será nada duradouro. “Na sexta-feira, o dia começa um pouco frio, mas, à tarde, o sol e o calor retornam para deixar o fim de semana com tempo bom e ensolarado”, explica Friale.

O pesquisador alerta para a possibilidade de ocorrência de temporais, entre quarta e quinta-feira, com chuvas fortes, raios e ventanias.

“Nesta terça-feira (13), o tempo quente predomina no Acre, em Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, na maior parte de Mato Grosso, nas planícies da Bolívia e na região de selva do Peru. Em alguns pontos, poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais”, finaliza.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC.