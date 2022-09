“Fui tolhido de ser vice e depois quiseram me tirar a candidatura de senador”, diz Alan sobre executiva do UB

Questionado sobre as polêmicas que envolveram sua candidatura esse ano, o deputado federal Alan Rick (União Brasil), entrevistado do ContilNet na noite desta quarta-feira (14), não economizou na sinceridade.

Ainda no período de pré-campanha, Alan já havia anunciado que concorreria ao cargo de senador, porém, já às vésperas das convenções, foi convidado para ser vice de Gladson, que tenta a reeleição. A história desagradou alguns aliados do governador e quase custou a candidatura de Alan, que voltou a disputar a vaga no Senado.

“Houve uma divergência entre a executiva nacional e a estadual do União Brasil, e a verdade é que fui tolhido de ser candidato a vice e depois quiseram me tirar a candidatura de senador, mas a nacional nos enviou um interventor que me garantiu o direito de ser candidato a senador e hoje lidero as pesquisas, fruto de um esforço e trabalho que fizemos para sermos um nome leve”, disse.

Confira a entrevista: