Homem tem surto psicótico e corta pescoço de colega de trabalho durante reunião

De acordo com o Capitão do Comando de Policiamento da Área da Zona Sul (CPA-Sul), Miqueias, durante um surto psicótico, o funcionário desferiu um golpe de faca no pescoço da colega. Após o crime, ele teria ameaçado se jogar de uma janela da instituição.

“Durante uma reunião, supostamente, ele teve um surto psicótico, utilizando-se de uma faca, ele desferiu um golpe contra uma funcionária. Depois disso, ele se posicionou em uma janela e ameaçou se jogar. Mas após negociações, convencemos ele a desistir da ideia”, contou o capitão.

A mulher teve um corte no pescoço e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Após atendimento médico, foi liberada.