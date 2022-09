Funcionários raspam cabelo para apoiar amiga que descobriu câncer; vídeo

E solidariedade não faltou. Após saberem que Rosana estava com câncer, 15 colegas de trabalho da contadora, em um gesto de solidariedade, rasparam o cabelo. O momento do corte na barbearia foi registrado e postado nas redes sociais (assista no vídeo acima).

“Reunimos todos os homens da cooperativa de crédito e propomos a ideia: raspar a cabeça em apoio ao momento da colega de trabalho. No mesmo instante todos se voluntariaram e antes de irmos ao barbeiro, procuramos nossa diretoria, que disse não haver problema na questão e ainda fomos abraçados pela empresa”, conta Walisson Barbosa, um dos funcionários envolvidos na corrente solidária.

Depois de rasparem o cabelo, os funcionários homens pediram apoio também das mulheres da empresa. Elas então usaram lenços e turbantes (que depois foram entregues de presente à contadora) e aguardaram Rosana chegar na cooperativa. “Não consigo descrever o sentimento, foram muitas emoções, desde a nossa primeira reunião até o dia em que nos reunimos no salão. Só pensamos que era o mínimo que poderíamos fazer. Foi um momento de grande emoção”. A ação comoveu todos da cooperativa CrediSIS CrediAri, de Ariquemes. Walisson Barbosa afirma que desde o instante que os funcionários decidiram apoiar a colega, todos foram envolvidos num sentimento de esperança e fé pela cura de Rosana. “Todos passando boas energias e dizendo palavras de ânimo, sabemos a vontade de vencer e a determinação que nossa colega tem e que ela já é uma vencedora“, ressalta. Após a surpresa e homenagem dos colegas, Rosana usou as redes sociais para agradecer aos amigos de trabalho e relatou ao g1 sobre a surpresa de ver os colegas de trabalho após ação.

“Fortes emoções, com certeza. Foi maravilhoso receber o apoio da minha equipe. Foi surreal, eu me senti tão amada por eles, foi um combustível pra me manter mais forte ainda . A minha luta ficou mais leve depois daquele gesto lindo de toda equipe e ainda ganhei das meninas os turbantes e lenços”, diz.

‘Sem chão’

Ao g1, Rosana relembrou o percalço para descobrir o câncer na mama. Ela diz que seu corpo começou a dar alguns sinais de que não estava bem, em março deste ano, e a partir daí decidiu buscar ajuda de um médico.

“Senti um nódulo na mama esquerda e semanas depois começou a doer. Fiz exame de ultrassom e uma biópsia. Mas não apontou nada”, conta.

A contadora relata que as dores e o nódulo ainda estavam presentes quando resolveu buscar ajuda de um especialista.

“Em julho fui no mastologista e ele pediu outra biópsia e deu câncer de mama já avançado localmente. Foi horrível, eu estava sozinha quando médico me deu diagnóstico. Meu chão desabou“.