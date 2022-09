Gabigol se torna o jogador mais expulso no Brasil desde que chegou ao Flamengo

Cinco expulsões aconteceram quando o Flamengo era mandante da partida. O levantamento do Espião Estatístico indica que as expulsões aconteceram quatro vezes pelo Brasileiro, duas vezes pela Libertadores e uma vez pelo Carioca.

Com exceção da expulsão contra o Bahia, que aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo, todas as outras aconteceram na segunda etapa. Em sua maioria, Gabi foi expulso a partir dos 30 do segundo tempo, sendo três punições nos acréscimos.

Apesar disso, o saldo do Flamengo é positivo: quatro vitórias, duas derrotas e um empate. Gabi, por sua vez, marcou em três dos sete jogos. Ao todo, quatro gols, sendo dois deles na final da Libertadores de 2019, em que foi expulso no último minuto da partida por fazer gestos obscenos provocando a torcida do River Plate.

A média do atacante é uma expulsão a cada 28 jogos. Em relação aos cartões amarelos, a situação é um pouco diferente e mais representativa. São 58 amarelos em 200 partidas, ou seja, uma punição a cada 3,44 jogos de Gabigol.

Expulsões de Gabigol pelo Flamengo Competição Jogo Gol Cartão Motivo Libertadores 2019 Flamengo 0 x 1 Peñarol 0 Vermelho direto – 75 minutos Carrinho frontal Brasileirão 2019 Grêmio 0 x 1 Flamengo 1 Vermelho – 74 minutos Atitude antidesportiva (desrespeitar o juiz) Libertadores 2019 Flamengo 2 x 1 River Plate 2 Vermelho direto – 95 minutos Atitude antidesportiva (provocar torcida rival) Carioca 2020 Fluminense 1 x 2 Flamengo 0 Vermelho – 93 minutos Reclamação Brasileirão 2020 Flamengo 4 x 3 Bahia 0 Vermelho direto – 10 minutos Atitude antidesportiva (ofensa à arbitragem) Brasileirão 2021 Flamengo 0 x 4 Internacional 0 Vermelho – 63 minutos Atitude antidesportiva (bater palmas ironicamente para o juiz) Brasileirão 2022 Flamengo 1 x 1 Ceará 1 Vermelho – 94 minutos Atitude antidesportiva (agressão leve, chutar a bola em cima do adversário)

Sétima expulsão