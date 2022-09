Gaga de Ilhéus lança primeira música e arranca elogios do público; VÍDEO

A humorista Solange, mais conhecida como a “Gaga de Ilhéus”, ficou famosa em todo o Brasil após participar de programas como o “Pânico”, na RedeTV! e Band, e do “Show do Tom”, na Record TV. Recentemente, porém, a comediante mostrou um novo lado artístico na televisão, ao participar do “The Noite”, talk show comandado por Danilo Gentili no SBT: o de cantora.

No começo do mês, Solange participou da atração para falar sobre o lançamento de sua música “A Dança da Gaguinha”, que ela canta ao lado do músico Tom Lopes. Na internet, o público aprovou o hit e fez brincadeiras sobre a apresentação. “Já é sucesso”, elogiou a internauta Ana Paula. “Procurei no Spotify não achei, providencie por favor”, pediu outro internauta.

“Eu pagaria uns 300 conto pra ir no show de uma Gaga de ilhéus, ou de um Manoel Gomes da caneta azul da vida, eu ia rir o show inteiro, seria dinheiro bem gasto”, brincou o telespectador Adriano. “Parece aquelas músicas dos anos 2000”, lembrou o internauta Victor Mariano.

A humorista Solange, mais conhecida como a “Gaga de Ilhéus”, ficou famosa em todo o Brasil após participar de programas como o “Pânico”, na RedeTV! e Band, e do “Show do Tom”, na Record TV. Recentemente, porém, a comediante mostrou um novo lado artístico na televisão, ao participar do “The Noite”, talk show comandado por Danilo Gentili no SBT: o de cantora.

No começo do mês, Solange participou da atração para falar sobre o lançamento de sua música “A Dança da Gaguinha”, que ela canta ao lado do músico Tom Lopes. Na internet, o público aprovou o hit e fez brincadeiras sobre a apresentação. “Já é sucesso”, elogiou a internauta Ana Paula. “Procurei no Spotify não achei, providencie por favor”, pediu outro internauta.

“Eu pagaria uns 300 conto pra ir no show de uma Gaga de ilhéus, ou de um Manoel Gomes da caneta azul da vida, eu ia rir o show inteiro, seria dinheiro bem gasto”, brincou o telespectador Adriano. “Parece aquelas músicas dos anos 2000”, lembrou o internauta Victor Mariano.