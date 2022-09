Galvez inicia preparação para Copa São Paulo 2023 nesta segunda; confira

Além de contar com jogadores que integraram o elenco campeão estadual, o Imperador terá reforços que atuaram em clubes como Rio Branco-AC, Atlético-AC e Vasco-AC durante o Campeonato Acreano Sub-20.

Kinho Brito vai comandar um clube acreano na Copa São Paulo. Em 2021, ele esteve à frente do Andirá. Recentemente, passou por um período de experiência no Athletico-PR e no Fluminense.