Game of Thrones: após oito anos, ator surge irreconhecível

Jack Gleeson, intérprete do Rei Joeffrey em ‘Game of Thrones‘, se casou nos últimos dias com a namorada Roisin O’mahony, em uma cerimônia bem íntima e modesta, na Irlanda.

Nas imagens divulgadas nas redes, o ator, que se despediu de ‘GoT‘ em 2014, aparece bem diferente do que o público está acostumado ver. A diferença no visual é até compreensível, visto que atualmente o rapaz tem 30 anos e estreou na produção em 2011, há pouco mais que uma década.

Para alavancar o “efeito surpresa”, o Jack não mantém uma boa frequência de fotos em suas redes sociais, então os fãs estavam se saber de suas atualizações estéticas há algum tempo.

Ele se casou no Condado de Kerry com, o padre Patsy Lynch foi quem compartilhou a notícia em seu Twitter.

“Cerimônia de casamento muito simples, devota e digna para a celebridade cinematográfica Jack Gleeson e Roisin: Igreja The Glen”, escreveu o religioso responsável pela união. No mesmo perfil, ele disse que o ator é bastante conhecido na comunidade local.

Quando ‘Game of Thrones‘ chegou ao fim, há 8 anos atrás, Jack Gleeson anunciou ao DailyMail que se afastaria da carreira artística. O motivo, segundo ele, é que a profissão deixou de ser uma brincadeira.

“Atuo desde os oito anos. Eu simplesmente parei de gostar tanto quanto antes. E agora há essa perspectiva de fazer isso para ganhar a vida, enquanto até agora sempre foi algo que eu fazia para me divertir”, refletiu.