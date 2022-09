Nos Estados Unidos, um garoto de 12 anos destruiu a casa inteira após ter celular tomado pela mãe. Além disso, ele também a atacou fisicamente enquanto sua irmã estava trancada em um quarto. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o estado em que a residência ficou após o ocorrido, enquanto a mãe chora relatando a situação.

Veja o vídeo:

A 12 year old boy did this bc his mother took away his phone … pic.twitter.com/TyCk8RXXXr

