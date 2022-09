Garoto de 4 anos recebe 1ª dose de remédio para tratamento de nanismo

Para a mãe, ainda é difícil falar da vitória sem se emocionar.

“A emoção é indescritível, é a realização de um sonho, o meu sentimento é de estar vivendo um milagre de Deus na vida do nosso filho. O meu desejo é que outras famílias, outras crianças, possam desfrutar da mesma oportunidade, do mesmo tratamento e tenham qualidade de vida, assim como Isaac pode iniciar agora esse tratamento. A ideia é mesmo que outras famílias tenham fé e não desistam dos seus sonhos, tenham esperança”, diz Karina Falchi dos Santos.

A ação aprovada no valor de R$ 1.150.800,00 é referente a três meses de tratamento, sendo que o medicamento é aplicado de forma subcutânea, todos os dias. A decisão favorável da justiça foi determinada no dia 2 de fevereiro de 2022 , sendo o prazo de 90 dias para que fosse cumprida.

Segundo Karina, o atraso no pagamento não é apenas na ação do Isaac, mas de outras famílias pelo país. “A Coordenação Geral de Gestão de Demandas Judiciais em Saúde (CGJUD) está atrasando o pagamento de mais de 20 famílias do Brasil todo e de diversas condições de saúde. O caso do Issac é de urgência, já que a medicação deve ser usada a partir de 2 anos de idade e ele está com 4 anos, ou seja, são dois anos que ficaram perdidos”, frisa.

