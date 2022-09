Gato é queimado vivo em Rio Branco e associações da causa animal pedem ajuda para tratamento

As Associações Patinha Carente e Amor Animal Acre pedem doações, através de publicações nas redes sociais, para salvar a vida de um gato que sofreu diversas queimaduras. O animal, chamado Pipoca, foi queimado vivo e resgatado por uma voluntária do Amor Animal Acre.

Na publicação é relatado que o animal está sem reação e com as patas cozidas, com uma delas em estado crítico. Após a chegada do pedido de resgate, o gato necessitava ir urgentemente para uma clínica. A “tia”, como é chamada as voluntárias do projeto, levou o animal para uma clínica veterinária, onde passou pelos primeiros socorros e deve ficar internado para continuar o tratamento.

Segundo a publicação, tudo indica que o ocorrido tenha sido proposital, pois relatos informam que o animal não tem costume de sair e vive em casa, mas ontem fugiu e apareceu queimado.

As doações estão sendo feitas por transferência via Pix, pela chave 054.423.822-21, no nome de Fernanda.