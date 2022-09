Giovanna Lancellotti insinua voto em Lula e é esculachada por mãe e namorado

Nesta quinta-feira (29), a atriz Giovanna Lancelotti acabou não agradando muito o namorado e a mãe ao fazer uma postagem a respeito das eleições. Em resumo, a artista aproveitou o dia para postar um TBT e revelar para quem irá o seu voto nas eleições presidenciais que acontecerão no dia 2 de outubro. Desse modo, a jovem utilizou um conjunto de biquíni vermelho e legendou: “#tbt inspiracional pra …”, escreveu, sugerindo seu voto em Lula (PT).

Em seguida, a mãe e o namorado se manifestaram, através dos seus próprios Stories, demonstrando insatisfação com Giovanna Lancellotti. As mensagens postadas soaram como indiretas para a atriz. “É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleição”, escreveu Gabriel David. Enquanto isso, a mãe de Giovanna deixou claro: “Votar no Lula não te envergonha? Pois deveria”.