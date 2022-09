Gkay revela número de convidados para Farofa: saiba quantos

Farofa Festival

Durante a conversa no palco do Fire Festival 2022, Gessica contou que o evento deste ano está pronto. “Estou com toda a Farofa fechada. Todos os patrocínios, todos os cantores, toda a estrutura, todo o hotel. Então, três meses antes de qualquer coisa, hoje eu estou recusando patrocínios. Porque nem dá tempo mais de planejar uma história, planejar alguma coisa.”

Ela ressaltou ainda que a festa só saiu do papel porque ela acreditou na própria ideia de que seria um grande evento. “Acho que tudo é possível. O meu teto é vencer, acontecer, fazer história. Um dia quando eu não estiver mais aqui, as pessoas dizerem ‘Rapaz, aquela Gkay era doidinha, viu. Mas ela fazia as coisas acontecerem’”, disse.