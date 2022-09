Gladson desabafa durante live e diz que está sendo alvo de perseguição em “jogo sujo”; ASSISTA

O governador e candidato à reeleição Gladson Cameli utilizou suas redes sociais na noite de terça-feira (19) para denunciar que vem sendo vítima de campanha de difamação por parte de seus adversários.

Sem citar nomes, o candidato da coligação “Avaçar para Fazer Mais” disse que o debate é importante para a democracia, mas ressaltou que o que vem sofrendo, principalmente em relação à saúde, não é debate nem tampouco democracia.

“O que estão fazendo junto aos trabalhadores da saúde, depois de tudo o que fizemos para salvarmos vidas, estão fazendo de tudo para denegrir minha imagem”, disse Cameli.

“Eu não vou me envolver com essa sujeira e a cada ataque vou responder com propostas. Sei que fizemos muito, mas é preciso fazer muito mais e estou pronto para isso”, acrescentou.

O governador reafirmou que, nesta reta final e campanha vai usar ainda mais as redes sociais para se comunicar com a população e falar de suas propostas. “Vou aproveitar esses espaços para humildemente pedir votos. Pedir àqueles que ainda estão indecisos que venham conosco”, acrescentou.

CONFIRA O VÍDEO: