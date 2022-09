Gladson desiste de participar de debate na TV Gazeta e critica adversários

O governador Gladson Cameli (Progressistas) desistiu de participar do debate entre os candidatos ao Governo promovido pela TV Gazeta nesta quinta-feira (29), às 11h45.

Sua assessoria informou à imprensa que os principais motivos para o não comparecimento são “o baixo nível e a agressividade demonstrados pelos adversários”.

“Desde o início, temos feito uma campanha de respeito às famílias acreanas, mostrando o que fizemos no governo e as nossas propostas para melhorar a vida das pessoas”, declarou o candidato que utilizará o tempo que estaria no debate para estar com a população falando pessoalmente das suas propostas.

O candidato agradece a oportunidade propiciada pela TV Gazeta e expressa a confiança de que os eleitores farão sua escolha baseada no trabalho já desempenhado e nas propostas para o desenvolvimento. Aproveitou ainda lembrar que, nesse ano, a votação no Acre é mais cedo, iniciando as 6 horas da manhã com término as 3 horas da tarde.

“Na democracia, o Acre acorda o Brasil”, finalizou.