Gladson diz que resultado de pesquisa mostra que está no “caminho certo” e continuará nas ruas

Após a divulgação da pesquisa de intenção de voto do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (Ipec) na noite desta segunda-feira (19), o governador Gladson Cameli (PP), que busca a reeleição, falou a respeito do resultado que o coloca em primeiro lugar na corrida eleitoral, com 54% das intenções de votos dos acreanos.

“Recebo o resultado da pesquisa com humildade e seriedade. Esses números demonstram que estamos no caminho certo de apresentar propostas e discutir ideias que realmente melhorem a vida das pessoas”, disse.

Cameli, que sempre deixou claro que não subestima os adversários, afirmou que continuará nas ruas em busca de votos e pede a ajuda dos apoiadores nessa missão.

“Vamos seguir com nossa campanha com mais garra e otimismo. Peço o voto de quem ainda está indeciso. E aqueles que já nos escolheram, peço também que conquistem mais um voto para que possamos fazer o Acre avançar ainda mais”, afirmou.