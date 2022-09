Gladson é o mais preparado, enquanto Jorge é mais rejeitado, diz pesquisa

A pesquisa de intenção de votos contratada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), sob comando do Instituto Perfil, também demonstra a rejeição dos candidatos na corrida eleitoral para o governo do Acre.

SAIBA MAIS: Gladson lidera nova pesquisa da Fieac com 49,1% dos votos; JV aparece em 2º

No que se refere a rejeição, o candidato do PT, Jorge Viana, é o mais votado, com 24,5%, seguido por Sergio Petecão com 20,5% e do candidato Márcio Bittar, com 13,1%. Gladson Cameli aparece em quarto, com 9,1%.

Mara Rocha também aparece na rejeição, com 7,2%, David Hall e Nilson Euclides têm 5,6% e 5,3% respectivamente.

VEJA TAMBÉM: Pesquisa Fieac: Alan Rick é o candidato favorito ao Senado com 29,1%

No quesito dos maios preparados, Gladson Cameli lidera, com 46,6%, seguido de Jorge Viana com 25,4% e Mara Rocha com 8,6%. Petecão e Márcio Bittar registraram baixos índices de aceitação nesse quesito, 5% e 4,1%, respectivamente. No final da lista ainda aparecem Nilson com 0,6% e David Hall com 0,2%.

A pesquisa do Instituto Perfil ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro nas cidade de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri. Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número AC-07846/2022.