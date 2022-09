Gladson é o primeiro dos candidatos ao Governo do Acre entrevistado pelo ContilNet

Na primeira noite de entrevistas do ContilNet com os candidatos ao Governo do Acre, nesta segunda-feira (5), o convidado é o candidato a reeleição pelo partido Progressistas, Gladson Cameli.

Num formato padronizado, com tempo determinado para que todos os participantes tenham espaço igualitário para as falas. A entrevista é feita pela jornalista Nany Damasceno.

No primeiro momento, Gladson teve cinco minutos para responder porque merece ser reeleito. “Eu amo fazer politica e trabalhar para cuidar das pessoas. Deus me deu a oportunidade de escolher entre a iniciativa privada e a vida pública. Eu estou governador por vocação e preciso concluir minha missão, ter a certeza de que eu melhorei a vida da nossa gente”, disse.

O candidato também falou sobre as articulações políticas. “O Ney sempre esteve comigo, a gente sempre se ajudou, mas em 2018 tivemos um distanciamento político. Na transição governamental ele me ajudou muito. Minha proximidade com ele é grande. E sou de construir pontes e não de derrubar”, disse.

