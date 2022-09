Gladson é recebido por população de Mâncio Lima: “Estou muito animado”

Nesta sexta-feira, 2, foi a vez da cidade mais ocidental do país demonstrar, mais uma vez, seu apoio à reeleição de Gladson Cameli ao governo do Acre. Junto com o candidato a governador da coligação Avançar para Fazer Mais, Lurdinha Lima, primeira suplente do candidato ao Senado, Ney Amorim, o prefeito Isaac Lima, o prefeito de Porto Walter, César Andrade, o candidato a deputado federal Zezinho Barbary e o candidato a deputado estadual Manoel Moraes estiverem em Mâncio Lima para conversar com os moradores e apresentar suas propostas para que o estado continue a avançar pelos próximos quatro anos.

“O nome do governador está em minhas orações e oro por ele todos os dias. Tenho certeza que Deus vai honrá-lo com mais uma vitória”, afirmou a aposentada Marlize Souza.

Em 2018, Gladson Cameli obteve quase 60% dos votos válidos em Mâncio Lima, um dos maiores percentuais do estado. Nestas eleições, a expectativa é a votação seja ainda mais expressiva.

“Votei nele na primeira vez e vou votar, de novo, por ele é bom e fez muito por Mâncio Lima”, declarou o feirante Moisés Lima.

Cameli olhou com atenção para Mâncio Lima durante seu governo. Destaque para as obras de reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro. Há décadas, a unidade estava em condições precárias. Faltava, ainda, o básico para atender os moradores. Na maioria dos casos, era preciso buscar ajuda médica em hospitais de Cruzeiro do Sul.

Em parceria com a prefeitura, a gestão de Gladson assegurou a manutenção de ramais para que os agricultores escoassem sua produção sem prejuízos. A obra da Alameda das Águas é uma realidade. Quando estiver pronto, o complexo de lazer e eventos fortalecerá a economia do município.

“Em nosso segundo mandato, vamos fazer ainda mais por Mâncio Lima. Nosso plano de governo tem proposta para os 22 municípios e aqui não poderia ser diferente. A recepção que tive das pessoas me deixou muito animado”, enfatizou Gladson.

Mesmo sendo filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), sigla que faz oposição ao governador, o prefeito Isaac Lima apoia a reeleição de Cameli. “Estou com Gladson pelos investimentos que o governo fez aqui no município e, também, pelas parcerias que firmamos nos últimos dois anos”, argumentou.