Gladson, Mailza e Ney participam do maior evento de campanha de Rio Branco

A Coligacão Avançar para Fazer Mais realizou mais uma festa da democracia acreana, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 9. Acompanhado da vice, Mailza Gomes, do candidato ao senado pelo Podemos, Ney Amorim, e de apoiadores, Gladson Cameli (Progressistas) participou da mega carreata que tomou ruas na região do Calafate, na capital acreana. Mais uma vez, o povo abraçou o melhor projeto para o Acre seguir avançando.

“Fico muito feliz em receber tamanha manifestação de apoio e carinho da população. É por cada um que quero seguir governando o Acre, pois o meu maior compromisso é mudar a vida das pessoas que mais precisam”, ratificou Gladson.

Para Mailza, a aprovação do povo acreano se deve pelo excelente governo que o Estado teve nos últimos 4 anos. “A gente ver a esperança na nossa chapa. Apesar disso, seguiremos humildes e com pé no chão”, salientou.

“Ele fez o melhor pelo nosso Estado”, disse jovem. Diego Freitas da Silva, 18 anos, foi atraído pela movimentação da festa, que se iniciou na Vila Betel. O jovem não tem dúvidas do seu voto no dia 2 de outubro. “Ele beneficiou as escolas com fardamento grátis, com o prato extra e fez o melhor pelo nosso Estado. Eu e minha família estamos fechados com Cameli”, declarou.

A cruzeirense Maria Rocha da Silva ganhou um abraço caloroso de Gladson e disse: “Voto nele pelo trabalho, pela maneira de cuidar das pessoas, pela honestidade e simplicidade e porque ele é da minha terra”, finalizou, oferecendo um largo sorriso.

As “minhas autoridades”, como carinhosamente são chamadas as crianças pelo governador Gladson Cameli, foram um espetáculo a parte no megaevento de campanha. Elas vinham dos campinhos de futebol às margens das ruas, das suas casas ou acompanhavam a festa como ciclistas para, de forma recíproca, ofertar carinho e apoio ao gestor.