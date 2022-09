Globo planeja mudanças no ‘Mais Você’ e Ana Maria Braga pode se dar mal

Após promover uma série de mudanças em sua programação matinal, que ganhou o nome de “Super Manhã”, a Rede Globo está decidida a dar continuidade nas alterações e, em breve, o “Mais Você” tem tudo para receber uma novidade que já está causando muitos burburinhos nos bastidores, principalmente após Ana Maria Braga tomar ciência do que está sendo planejado.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo Bianco, durante o programa “A Tarde é Sua”, os executivos da emissora dos Marinho chegaram a conclusão de que o programa da loira não pode mais ser exibido gravado, como vem ocorrendo às sextas-feiras, tido como um dia a mais de descanso para apresentadora. A folga foi concedida pelo próprio canal carioca por conta de alguns problemas de saúde que a apresentadora teve no passado.

Entretanto, alguns acontecimentos recentes, como a morte de Jô Soares e da Rainha Elizabeth II, foram primordiais para que a alta cúpula da Globo repensasse na regalia dada à loira. Vale ressaltar que, enquanto a concorrência cobria os casos factuais em questão, a atração de Ana Maria transmitia matérias frias, destoando da programação planejada pela emissora carioca.

Ainda de acordo com o colunista, somente alguns membros da equipe do “Mais Você” foram avisados sobre a mudança que será feita futuramente e, até então, a companheira de Louro Mané não sabia de absolutamente nada que estava sendo debatido pelos executivos da Rede Globo. Porém, esse “segredo” não demorou muito tempo para ser descoberto pela apresentadora da atração matinal.

Isso porque, alguns desses funcionários que receberam a informação em primeira mão não pensaram duas vezes antes de levarem a notícia para Ana Maria, que ficou indignada com a decisão do canal. Sem papas na língua, a loira já deixou bem claro para todos que não está de acordo com as informações que chegaram até ela e que não fará programa ao vivo às sextas-feiras.

Vale destacar que o acordo firmado entre a Rede Globo e Ana Maria Braga é verbal, ou seja, não está presente em nenhuma cláusula contratual, o que dá o direito da emissora dos Marinho acabar com a folga da loira às sextas. Porém, o caso não será tão simples quanto os executivos imaginam, tendo em vista que Ana Maria já antecipou o “não” e alegou possuir outros compromissos no dia em questão.