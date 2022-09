Globo trabalha duro para limpar imagem de ‘antipática’ de Jade Picon

A TV Globo anda tendo trabalho para emplacar a influenciadora Jade Picon como atriz em “Travessia”, próxima novela das 21h. A emissora carioca tem corrido contra o tempo para desfazer a imagem de “antipática” que a famosa deixou no público após sua passagem pelo Big Brother Brasil 22, no começo do ano. O novo folhetim de Glória Perez estreia já no mês que vem.

De acordo com informações do Notícias da TV, a Globo orientou Jade Picon a melhorar alguns comportamentos e evitar polêmicas enquanto faz a trama que substituirá o sucesso “Pantanal”, já que a personagem terá muitas semelhanças com sua vida real. No folhetim, Jade Picon viverá Chiara, uma influenciadora mimada, filha de Guerra (Humberto Martins) com Débora (Grazi Massafera).

A influenciadora vive em meio a polêmicas. A mais recente dela ocorreu no último fim de semana, após um trecho da sua entrevista ao podcast “Pod Delas” repercutir de forma negativa na internet. No vídeo em questão, Jade afirma que “não repetia roupa”. Na segunda-feira (19), ela veio a público e disse que a declaração foi tirada de contexto. “Intencionalmente cortado”, disse.

“Não gosto de gastar dinheiro em peças que eu vou usar uma vez só”, afirma Jade no vídeo que viralizou. “Não repito produções de eventos marcantes. Minhas roupas do dia a dia vocês já conhecem e me veem direto usando, quando não uso mais, passo pra frente na minha lojinha ou doações”, finalizou. “O trecho de 20 segundos foi intencionalmente cortado para me prejudicar”, defendeu-se a influencer.

O fato é que que a TV Globo parece não estar muito satisfeita com essas “escorregadas” de Jade. A emissora orientou que ela não se envolvesse em novas polêmicas porque sabe que parte de sua aceitação tem a ver com a imagem que o público tem dela fora da novela. Ainda segundo o portal, também foi pedido que Jade seja acessível e atenda pedidos de entrevistas com perguntas sobre vida pessoal.

Recentemente, ela se recusou a falar com um repórter do G1 durante o Rock in Rio. Na direção da emissora carioca, isso foi considerado um vacilo que não poderia ter acontecido. A Globo também pretende “colar” a imagem de Jade Picon à de Grazi Massafera. A atriz, que também veio do BBB e sofreu preconceito por isso, pode ajudar a novata com algumas dicas. Grazi e Jade serão mãe e filha, mas a personagem da loira morrerá antes de ter a herdeira nos braços.