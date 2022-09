Glória Pires e família declaram voto em Lula: “Vamos juntos”

Glória Pires e família declararam voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25/9). Junto com o marido, Orlando Morais, e a filha Ana, ela cantou a música tema da campanha do petista, Lula Lá.

O vídeo foi compartilhado por eles no Instagram e também pelo político, que agradeceu o apoio dos artistas. “Vamos juntos pelo Brasil da esperança! Um abraço”, escreveu Lula na legenda das imagens.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Além do vídeo, a família também entrou na trend do vira voto, que foi propagada por artistas nas redes sociais. Orlando compartilhou vídeos dele, das filhas Ana e Antônia, e de Cleo Pires, filha de Glória com Fábio Jr., mostrando o voto mudar de “arminha com a mão” para o L que representa Lula.