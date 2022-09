Goleiro Bruno faz vaquinha para pensão do filho e foge com dinheiro

Morador de Cabo Frio, ao que tudo indica, o goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, em 2010, fugiu com o dinheiro que arrecadou, através de vaquinha on-line, para pagar a pensão do filho com a modelo, Bruninho Samudio.

Há algumas semanas, a esposa de Bruno, Ingrid Calheiro Oliveira, publicou nas redes sociais um vídeo solicitando ajuda aos seguidores com a vaquinha on-line, já que seu marido devia R$ 90 mil de pensão ao herdeiro e, após inúmeros pedidos da avó do garoto, Sônia Moura, que possui a guarda, ele poderia ser preso.

Em seu desabafo, a mulher afirmou, ainda, que o goleiro não possuía a quantia, apesar do mesmo ter posado ao lado do carro que comprou, que é avaliado em R$ 80 mil, e ter aberto uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia.

O tempo passou e o casal conseguiu reunir a quantia necessária para pagar a dívida. Aliás, em menos de 48h os dois haviam conseguido acumular a quantia de R$ 19 mil, o que mostra o empenho do público para não ver o goleiro novamente atrás das grades. As pessoas só não contavam que Bruno e sua esposa fugiriam com o dinheiro.

Segundo a avó de Bruninho, o dinheiro nunca chegou ao seu destino. Conforme informações divulgadas pelo programa Fofocalizando, do SBT, um Oficial de Justiça foi à casa de Bruno durante três vezes no mês de agosto, mas não foi atendido.

Inclusive, em um desses dias, o goleiro recebeu o pedido de prisão expedido pela 1ª Vara da Família de Cabo Frio, mas foi constatado que o endereço havia sido abandonado. Conforme profissional que esteve na residência, não tinha nada no local, nem carro na garagem.