Governo decreta ponto facultativo na proxima terça e servidores terão feriadão de 5 dias no AC

Em edição extra do Diário Oficial, divulgado nesta quinta-feira (1), o Governo do Estado decretou ponto facultativo na próxima terça-feira (6), com isso, os servidores públicos terão um feriadão prolongado de cinco dias pela frente, tendo em vista o final de semana e que a segunda-feira (5) é feriado estadual, Dia da Amazônia, e na quarta-feira (7) é Dia da Independência, feriado nacional.

O decreto assinado por Gladson Cameli especifica que o ponto facultativo não se aplica ao atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, neste incluídos os serviços

de Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia.

“Ficam os Secretários de Estado e as demais autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período”, diz trecho do decreto.