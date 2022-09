O Governo do Estado, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag) e de Fazenda do Acre (Sefaz), divulgou a antecipação do pagamento da folha do mês de setembro.

Ao todo, 51.920 servidores públicos serão contemplados fazendo com que R$319.823.760,89 circulem na economia acreana.

O pagamento dos inativos será feito na próxima segunda-feira (26) e dos demais servidores na quarta-feira (28).