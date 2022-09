Governo do Estado inicia trabalho de revitalização da Avenida Brasil, em Sena Madureira

Prestes a celebrar 118 anos de fundação, a cidade de Sena Madureira começou a receber nesta semana mais um investimento do Governo do Estado. Trata-se do trabalho de revitalização da Avenida Brasil, uma das principais do município, onde o fluxo de veículos e pessoas é muito grande.

Nesta sexta-feira (23), o governo, por meio da Seinfra, deu início às ações com a parte de asfaltamento. Além do asfalto, toda a parte de iluminação também será contemplada.

A determinação é do governador Gladson Cameli (PP). O governo utilizará recursos próprios para tal finalidade, algo que gira em torno de 2 milhões de reais. “Trata-se de mais um compromisso do Governo do Estado do Acre com o município de Sena Madureira na parte de infraestrutura. Conforme anunciado há duas semanas, estamos iniciando toda a revitalização da Avenida Brasil. Será feito todo o recapeamento, troca de iluminação, elevação de pavimento para poder diminuir os pontos de alagamentos. São recursos próprios do Estado para que a gente possa melhorar a entrada da cidade, garantir melhor trafegabilidade para a nossa população”, comentou Cirleudo Alencar, secretário da Seinfra.

O Governo também fará uma homenagem ao padre Paolino Baldassari, um dos padres mais queridos da história do Acre. Na Avenida Brasil, será instalada uma estátua do padre Paolino. “A estátua já está no Acre e, para nós, é motivo de muita satisfação prestar essa homenagem. O padre Paolino contribuiu muito com Sena Madureira”, destacou Cirleudo.

No próximo domingo, 25 de setembro, Sena Madureira estará celebrando 118 anos de fundação.

Além da completa revitalização da Avenida Brasil, o Governo do Estado vem executando outra obra histórica em Sena Madureira. Trata-se da ponte sobre o rio Iaco, a famosa ponte do Segundo Distrito.