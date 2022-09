Gretchen exibe barriga sarada após fazer Lipo HD; VÍDEO

Gretchen, de 63 anos, não esconde a alegria com o resultado de sua nova cirurgia. Neste sábado (10), a artista compartilhou no Instagram um vídeo onde exibe sua barriga retinha. Há exatamente um mês, ela e o marido, o saxofonista Esdras de Souza retocaram a Lipo HD na região do região do abdômen.

Para exibir o efeito do procedimento estético, ela surgiu com um top branco e shorts jeans curtinho. “Vocês pediram para conferir minha Lipo HD com Renuvion e prótese de mama. Aí vai um spoiler até vocês verem de biquíni”, escreveu ela.

Recentemente, a mãe de Thammy Miranda falou sobre um procedimento que realizou na região vaginal. Ao mostrar o resultado do tratamento, que realizou, no início de agosto, a cantora recebeu uma enxurrada de comentários e críticas e não deixou por menos, foi curta e grossa na hora de responder aos ‘haters’.

“Eu tava bem lendo no Facebook sobre a cirurgia minha e do meu marido. Dizendo que a gente está parecendo dois bonecos, que a gente é muito artificial, que eu tô parecendo o coringa, que eu devo até estar fazendo cirurgia naqueles lugares. Pois eu tô. Eu fiz foi um rejuvececimento, e a menina tá linda, nova, jovem, apertadinha e meu marido adora. Então vocês que estão preocupados até com a minha periquita, saibam que ela está ótima. Aliás, melhor do que já esteve, vocês nem imaginam”, afirmou ela.

A Rainha do bumbum contou, em seus stories, que não se trata de uma cirurgia, mas sim um preenchimento. Porém, tudo foi feito há cerca de seis meses, mas o assunto voltou a ser comentado agora. “Não é uma cirurgia, foi apenas um preenchimento. É indolor porque a gente toma anestesia. O resultado é imediato, é na hora, fica uns dias inchado, não fica dolorido. O resultado é superrápido”, começou ela.

Gretchen detalhou os procedimentos atuais e ainda pontuou os benefícios do rejuvenescimento. “Dessa vez, eu fiz a minha prótese de peito, que está aqui lindíssima, eu fiz a lipo HD e só. O rejuvenescimento vaginal foi feito há uns seis meses, já faz tempo. E outra, não é uma coisa que você tem que fazer toda hora. Agora, que tabu bobo, né? Porque eu imagino quantas mulheres não tenham nem conhecimento disso, nem sabiam que se podia fazer isso, que não é uma cirurgia, que isso é uma coisa normal que acontece com todas as mulheres. É normal”, declarou.