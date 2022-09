Gretchen revela que estão tentando afastá-la do marido

A cantora Gretchen usou suas redes sociais na manhã desse sábado (24), para fazer um desabafo. Em seu perfil no Instagram, a rainha do rebolado publicou uma foto ao lado do marido, o músico Esdras de Sousa com um recado importante. A mãe de Thammy Miranda revelou que estão tentando afastá-la de seu companheiro.

“Há meses atrás eu postei essa foto e hoje eu repito ela aqui pra te fazer saber mais uma vez que: eu sempre vou te proteger de pessoas que quiserem te fazer mal. E sempre vou cuidar de você como faço todos os dias. Eu sempre vou te encher de mimos porque você merece. E que não vai adiantar nada tentarem nos distanciar, porque somos muito blindados”, começou dizendo Gretchen.

E continuou: “Pessoas que passaram nas nossas vidas tiveram várias oportunidades de estarem ao nosso lado e viverem do nosso brilho. Porém acabou. Hoje ninguém mais vai conseguir usar de nenhum de nós. Estamos juntos e unidos pra sempre. E Nossa Senhora de Nazaré está cuidando de cada passo que damos juntos. Te amo @esdrasdesouza”, se declarou a artista.

Nos comentários do post, o músico agradeceu a declaração de amor e também mandou seu recado: “Oh meu amor, que lindo… Pois é que todos consigam encontrar luz e possam seguir seus caminhos com objetivo ou ficarão pegando carmas que lhe são devidos. Amo ser como água que bate nas pedras e segue seu curso da mesma forma que também lhe protegerei de tudo e todos com certeza que Deus estará sempre à frente nos auxiliando”, escreveu ele.

Internautas também comentaram e deram conselhos para Gretchen após o desabafo: “Deus abençoe vocês e guarde de todo mal olhado”, desejou um fã da cantora. “Gretchen não olhe para o que as pessoas dizem, tenho certeza que você encontrou sua alma gêmea”, disse outro.

Gretchen e Esdras de Souza estão juntos desde 2020. Em entrevista à revista Quem, a cantora falou que não tinha intenção de aumentar a família: “Já tenho 7 e ele tem 2 meninas. A gente está na idade de curtir a vida. Nossos filhos cresceram e agora é a gente que vai curtir. E você ter idade com saúde, se cuidando. Ele vai fazer 50 anos este ano, eu 63, então é exemplo de mostrar que este sim é o momento de viver: maduros e estabilizados. A gente não se limita a nada por causa da idade”, disse a artista.