Há 51 anos, Acre vivenciava o pior acidente aéreo da sua história; VEJA FOTOS

O dia 28 de setembro de 1971 entrou para sempre na história de Sena Madureira de maneira fatídica. Foi nesta data que o município registrou o maior acidente aéreo de todos os tempos no Estado.

Poucos minutos após a decolagem, o avião DC3, da empresa Cruzeiro do Sul, apresentou problemas no motor, bateu em uma árvore e caiu na região da comunidade Boca do Caeté, que fica a poucos minutos do centro de Sena Madureira. Com a queda, o avião explodiu e todos os seus ocupantes morreram carbonizados.

Dentre as vítimas estava o Bispo Dom Giocundo Maria Grotti, que chefiava a Diocese de Rio Branco. Italiano de origem, ele se encontrava no Acre em substituição a Fontenele de Castro.

Ao todo, segundo conta a história, foram 33 mortos, entre passageiros e tripulantes.

O ex-presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindissem), Antônio Furtado Davila, tinha 17 anos à época dos fatos.

“Me lembro bem que ao chegarmos lá não deu pra se aproximar porque o fogo estava com quase 2 metros de altura. Os corpos foram resgatados em caixas de madeira. Um dia antes da tragédia, o Bispo Dom Giocundo tinha ministrado aula para a nossa turma”, relembrou.

No local da queda, ainda existem artefatos do avião mesmo após mais de meio século do ocorrido.

Habitualmente, todos os anos a Igreja católica de Sena Madureira realiza uma Missa no local em homenagem às vítimas.

Naquela época, as viagens feitas para Rio Branco ocorriam comumente de avião já que a BR-364 não oferecia condições de trafegabilidade.

No acidente, morreram as seguintes pessoas, incluindo a tripulação:

Francisco Pedroso da Silva;

Orlando Vieira da Mota;

Valeria Maria de Oliveira;

Bárbara Heliodora de Lima Bezerra;

Jecineide Braña;

Bispo Dom Giocondo Maria Grott;

Miguel Silva;

Pedro Vitor Feitosa;

Arquimedes Rodrigues da Conceição;

Raimundo Vieira da Costa;

Milton Quadreni;

Jair Martins Marque;

Aymar Pallera de Albuquerque;

Luiz Carlos Ramos;

Lidia Duarte Magalhães;

Silverio Nazaré;

Maria Ermengada Dias;

José Luiz Farias dos Santos;

Osvaldo Dilson Magalhães;

José das Chagas Pereira;

Pantaleão Nicácio da Silva.