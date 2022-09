Homem é atingido por árvore durante derrubada e vai parar no PS de Rio Branco

O trabalhador rural Francisco da Silva Chaves, 42 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por uma árvore durante uma derrubada na manhã desta quinta-feira (1), no km 170 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segunda informações de familiares de Francisco, o homem estava trabalhando na área rural numa derrubada de árvores, quando uma delas acabou mudando de rota por estar presa em alguns cipós e acabou caindo em cima da vítima.

Amigos que estavam trabalhando com a vítima socorreram o homem, o colocaram em uma caminhonete modelo Hillux de cor prata e o levaram em direção a cidade. Antes de sair da fazenda, eles ligaram para o Samu para pedir socorro. No km 120, a caminhonete foi interceptada pela ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe do Samu deu os primeiros atendimentos e pediu apoio da ambulância de suporte avançado, que foi até o local e interceptou a unidade básica no km 45, rapidamente a médica conseguiu estabilizar a situação Francisco, que teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo e um pneumotórax (quando existe a perfuração dos órgãos internos), também conhecido popularmente como hemorragia interna. A vítima chegou ao pronto-socorro de Rio Branco entubada com quadro clínico gravíssimo.