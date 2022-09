Homem é encontrado desmaiado e sangrando ao lado de moto na Estrada do Pacífico

Um homem identificado como Édson Silva Oliveira (34), foi encontrado por terceiros caído às margens da BR 317 (Estrada do Pacífico) por volta das 23 horas deste domingo (4).

O acidente com a moto ocorreu próximo ao santuário de São Francisco no km 4, sentido Brasiléia/Assis Brasil e estava bastante machucado e sangrava pela boca ao lado da moto.

Foi quando terceiros localizaram Édson desmaiado e acionaram as autoridades policiais do 5• Batalhão da PM e Socorristas do Serviço Atendimento Móvel e Urgência- Samu, até o local.

O homem apresentava sangramento pela boca além de ferimentos pelo corpo. Após receber os primeiros socorros no local, foi levado para o hospital Raimundo Chaar onde passaria por uma bateria de exames e raio x para saber da gravidade dos ferimentos.

A causa do acidente será investigada pelas autoridades policiais para tentar descobrir o que aconteceu.

Édson seria avaliado pela equipe médica que iria analisar seu estado de saúde e se seria transferido para a Capital.