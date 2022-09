Homem é encontrado morto em ramal de Sena Madureira; “Amigo” é suspeito do crime

Antônio Assunção da Silva, 51 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Antônio Cowboy” foi encontrado morto nas primeiras horas deste domingo (11) no ramal do Lázaro, zona rural de Sena Madureira. Ele apresentava um ferimento na cabeça provocado, muito provavelmente, por um pedação de madeira.

De acordo com o apurado pela Polícia Militar, “Antônio Cowboy” foi visto pela última vez em uma residência ingerindo bebida alcóolica na companhia de um amigo. Por volta das 19 horas de sábado (10) eles deixaram a referida casa e, no dia seguinte, ele foi encontrado morto no ramal.

Consta nas investigações que o pai do colega da vítima ligou para a dona da residência, por volta de 1h30 deste domingo e disse que o filho tinha chegado em casa muito assustado. Em ato contínuo, colocou algumas roupas na mochila e tomou rumo ignorado.

Uma equipe da Polícia Militar esteve na localidade, entretanto, não foi possível prender o suspeito.

Policiais civis também se fizeram presentes na ocorrência e resgataram o corpo da vítima para o IML. O caso continua sendo investigado.