Homem é esfaqueado por colega de trabalho e foge com faca cravada na nuca

O crime aconteceu por volta das 21h50. Conforme boletim de ocorrência, os homens estavam em uma conveniência, e em dado momento, o suspeito teria se exaltado, pego uma faca e golpeado o colega de trabalho.

Com a força empenhada no ataque, a arma ficou presa na vítima, que para não ser ferida mais uma vez, saiu correndo pela Avenida Benevenuto Ottoni com a faca cravada na nuca e pedindo socorro.