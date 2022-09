Homem é levado ao Hospital do Juruá após desabar de pé de buriti

Ainda na manhã desta terça-feira (20), um homem identificado por Francisco Silva, foi levado ao Hospital Regional do Juruá após cair de um pé de buriti, localizado no bairro da Cohab em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações preliminares, o homem já é acostumado a subir em pés de buritis na região, com o intuito de tirar o fruto para a venda. Ainda de acordo com informações de populares, Silva tem costume de passar de uma árvore para a outra usando apenas as palhas, e já havia sido alertado do grande risco, quando na data de hoje, acabou sofrendo tal acidente e caindo das alturas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem ao Pronto Socorro; seu estado de saúde era estável até o momento da remoção.