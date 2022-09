Homem é preso suspeito de tentar matar esposa após sonhar com traição

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nessa segunda-feira (19/9), um homem de 37 anos suspeito de tentar matar a esposa a facadas depois de sonhar que era traído por ela, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi atingida com golpes no pescoço, na clavícula e nas mãos. O suspeito fugiu após o crime.

Segundo a investigação, ao ser preso, o homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, admitiu a autoria do crime, praticado no dia 9 de agosto. Os dois eram casados por 13 anos e têm quatro filhos.

De acordo com a polícia, no dia do crime o suspeito acordou durante a madrugada depois de sonhar que a esposa tinha um caso extraconjugal com outro homem, pegou uma faca e começou a questioná-la. A mulher, então, negou qualquer relacionamento fora do casamento.

Logo depois da discussão, segundo informações repassadas pelos investigadores, a mulher voltou a dormir. Ainda sem acreditar, o homem teria pegado novamente a faca e aplicado vários golpes contra ela. A vítima correu para fugir do ataque, foi socorrida e levada para o hospital.

A polícia pediu a prisão do suspeito, e a Justiça expediu um mandado. O homem foi preso após um trabalho de monitoramento para tentar localizá-lo.

O suspeito já tem passagem pela polícia por um homicídio em Formosa. Agora, ele vai responder por tentativa de feminicídio.

O Metrópoles não encontrou contato da defesa do acusado até o momento em que este texto foi publicado, mas o espaço segue aberto para manifestações.