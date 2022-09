Homem em situação de rua é agredido e tem os punhos quebrados na capital; imagem forte

O morador de rua Rafael Vinicius do Nascimento, 25 anos, ficou gravemente ferido após ser agredido em via pública, na tarde desta segunda-feira (12), na rua 7 de Setembro, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o morador de rua foi agredido por várias pessoas com socos, chutes, ponta pés e a golpe de ripas, e foi encontrado por populares caído em via pública.

Uma guarnição da Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Os primeiros atendimentos foram realizados pelos socorristas do Samu em uma ambulância de suporte básico. Mesmo com os punhos quebrados e com a gravidade das lesões espalhadas pelo corpo devido os golpes de ripa, os profissionais conseguiram estabilizar o quadro clínico da vítima, que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local fazendo ronda ostensiva, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).