Homem salva seis pessoas após naufrágio, mas sente cãibras, afunda e morre

Um homem de 36 anos morreu afogado nesta segunda-feira (12) depois de ter salvado seis pessoas que estavam com ele em uma embarcação que naufragou em um rio no Amapá. Antes de afundar, Ivan Willian disse que sentiu cãibras e chegou a pedir ajuda.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), havia sete pessoas na embarcação, do tipo rabeta. Uma testemunha relatou que Ivan desapareceu no rio depois de ter ajudado todos os tripulantes.